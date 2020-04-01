«ЛНР» ввела новые ограничения: закрыты салоны красоты и спортзалы, запрещено гулять в парках

Группировка «ЛНР» ввела дополнительные ограничения в связи с угрозой коронавируса COVID-19 в отдельных районах Луганской области.



Как сообщается на сайте «правительства ЛНР», запреты коснулись практически всех видов предоставления услуг.



В частности, запрещена работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун и других заведений, в которых услуги оказываются непосредственно во время присутствия клиента.



Также закрываются салоны красоты, в том числе косметические, СПА, массажные.



Кроме того, теперь запрещено нахождение в парках, на детских и спортивных площадках.



Полностью приостановлено проведение всех досуговых, развлекательных, культурных мероприятий. Также запрещено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей.



По запретом посещение локаций, предназначенных преимущественно для проведения развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, дискотек, и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.



Приостановлено предоставление услуг в помещениях «органов власти» — предоставление таких услуг возможно только в электронном виде.

Ранее «ЛНР» закрыла заведения общественного питания (выполняют заказы на вынос), перевела образовательные учреждения на дистанционное обучение, отменила льготы в общественном транспорте. Также была остановлена работа «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов». Кроме того, в ОРЛО остановилен почтовый обмен с Россией и ОРДО.



30 марта «ЛНР» подтвердила первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории.