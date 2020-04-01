Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно

Проведение местных выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в ближайшее время невозможно, заявляет председатель парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, цитируя ответ ЦИК, передает «Интерфакс-Украина».



«Господин (глава Офиса президента) Ермак, насколько известно, излучает уверенность: выборы на временно оккупированных территориях возможны. Будто, если все сложится, — то даже в этом году. Только что получил ответ председателя Центризбиркома Олега Диденко на свой депутатский запрос... Я перевожу содержание письма с юридического языка на общечеловеческий: эти выборы невозможно провести в обозримом будущем», -заявил Рахманин.



Он привёл полный перечень условий для проведения местных выборов на территории ОРДЛО, который в ответ на депутатских запрос предоставил Центризбирком. Это прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии, вывод российских оккупационных войск, их военной техники, разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, восстановление полного контроля над государственной границей, конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях, деятельности правоохранительных органов.



Кроме этого должно быть соблюдено безусловное обеспечение безопасности граждан, создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц, обследование жилого и административного фонда на предмет безопасности для людей, выполнено полное разминирование, восстановлена деятельность местных организаций украинских политических партий, определен перечень населенных пунктов, которые реально существуют, установлено реальное количество граждан, имеющих право голоса, а также обновление баз данных Госреестра избирателей.



«Для понимания: только полное разминирование займет годы. В этом году, говорите?», — подытожил Рахманин.