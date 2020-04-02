Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Краматорске сообщили о новом подозрении на коронавирус

02 апреля 2020, 11:08

В Краматорске сообщили о новом подозрении на коронавирус

По состоянию на утро 2 апреля в Краматорске обнаружили новое подозрение на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что больной недавно вернулся из Буковеля. Сейчас его госпитализировали в Константиновскую инфекционную больницу.

«Всего в Краматорске было выявлено 11 подозрений. 9 образцов показали отрицательный результат, а еще 2 находятся на исследовании в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья», — сообщили в горсовете.

Вечером 1 апреля стало известно о седьмом подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области — жительницу Белозерского госпитализировали в больницу в Мирнограда.

Еще по теме

Места
Краматорск
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:42
«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО
17:24
Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно
16:03
«ДНР» взяла под наблюдение врачей еще 15 человек
14:31
Часть сотрудников СММ ОБСЕ перемещена из ОРДЛО из-за коронавируса
14:09
«ЛНР» ввела новые ограничения: закрыты салоны красоты и спортзалы, запрещено гулять в парках
13:56
«ЛНР» отменила первомайское шествие
13:18
«ЛНР» остановила работу «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов» из-за коронавируса
08:25
В Горловке повреждены автобусы и троллейбусы в результате обстрела
все новости
11:08
В Краматорске сообщили о новом подозрении на коронавирус
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
10:01
В Украине зафиксировали 804 случая коронавируса, 20 человек умерли
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
08:32
На Донетчине обстреляли беспилотники ОБСЕ
08:06
На Донбассе ранены трое украинских военных при обстрелах
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:49
В Донецкой области подтвердили седьмой случай коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:16
В Украине подтверждено 794 случая коронавируса
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:00
Какие есть фейки о коронавирусе и кто их распускает? ►
20:42
«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО
все новости
ВИДЕО
Какие есть фейки о коронавирусе и кто их распускает? ►
01 апреля, 21:00
Чем Донецк похож на Детройт? Путь возрождения американского города ►
31 марта, 09:55
Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►
29 марта, 15:56

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция