В Краматорске сообщили о новом подозрении на коронавирус

По состоянию на утро 2 апреля в Краматорске обнаружили новое подозрение на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



Отмечается, что больной недавно вернулся из Буковеля. Сейчас его госпитализировали в Константиновскую инфекционную больницу.



«Всего в Краматорске было выявлено 11 подозрений. 9 образцов показали отрицательный результат, а еще 2 находятся на исследовании в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья», — сообщили в горсовете.

Вечером 1 апреля стало известно о седьмом подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области — жительницу Белозерского госпитализировали в больницу в Мирнограда.