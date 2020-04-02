«Л/ДНР» назвали имена людей, которых могут передать Украине при обмене

Представительницы группировок «ДНР» и «ЛНР», так называемые уполномоченные по правам человека Дарья Морозова и Ольга Кобцева, озвучили список людей, которых незаконные вооруженные формирования якобы могут передать Украине при обмене удерживаемыми лицами.



Со стороны группировки «ДНР» список выглядит так:



Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г. р.;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г. р.;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г. р.;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г. р.;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г. р.;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г. р.;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г. р.;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г. р.



Со стороны «ЛНР»:



Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами может состояться в ближайшие две недели.



Последний обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года.