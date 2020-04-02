Путин объявил, что весь апрель будет нерабочим в России

Президент России Владимир Путин объявил, что нерабочий режим в стране продлится до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в видеообращении, которое транслировали российские телеканалы.



Путин отметил, что зарплата в выходные дни будет сохранена. Свою работу продолжат продуктовые магазины, аптеки, органы власти, больницы, экстренные службы и предприятия.



Президент РФ также отметил, что главам регионов дадут новые полномочия. До конца недели они должны определить набор конкретных мер по коронавирусу. Отдельно Путин отметил, что в Москве пока не удается «переломить ситуацию» с COVID-19.



В своем обращении Путин ни разу не использовал слово «карантин».





Предыдуща неделя в России была нерабочей по решению Путина. Также он пенес голосование по поправкам в Конституцию, которое было запланировано на 22 апреля.



В России уже подтверждено 3548 случаев коронавируса. Умерли 30 человек, выздоровели 235.