Еще один «министр ДНР» будет заочно осужден

Правоохранители заочно сообщили так называемому «министру транспорта ДНР» подозрение в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2018 года мужчина занимает должность так называемого "министра транспорта ДНР". В его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований "ДНР", контролируемых Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и бронированию военнообязанных, которые входят в состав псевдо-министерства и его структурных подразделений», - говорится в сообщении.



Продолжается досудебное расследование.



Санкция ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.



Сейчас главой «министерства транспорта» при группировке «ДНР» называет себя Дмитрий Подлипанов.