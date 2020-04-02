В ВСУ подтвердили второй случай заболевания коронавирусом

К вечеру 2 апреля в Вооруженных силах Украины подтвердили второй случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.



«У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта 2020 года по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19», - указывается в сообщении.



Уточняется, что на данный момент состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы.



Двое военнослужащих, вступавших в контакт с заболевшим во время выполнения служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Утром 1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом - заболела врач Хмельницкого военного госпиталя.