Украина перестанет экспортировать гречку до 1 июля

Кабинет министров Украины ввел запрет экспорта гречки до 1 июля. Соответствующее постановление №1109 правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.



Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.



«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли», - отметили в министерстве.



Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.