«Визиты отменили, можно спокойно работать». Кулеба оценил влияние коронавируса на МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга оценил влияние пандемии коронавируса в мире на работу его министерства.



Он констатировал, что пандемия коренным образом изменила работу МИД. «На первом этапе — это помощь гражданам в возвращении, а во-вторых это привлечение гуманитарной помощи и закупка оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом в Украине», — пояснил Кулеба. По его словам, МИД с этими задачами справляется «неплохо».



«Позитивное последствие коронавируса — отменены визиты. Не нужно никуда летать, можно спокойно сидеть в Киеве и работать», — подчеркнул министр.



Еще одним последствием COVID-19 он назвал виртуализацию контактов как с международными партнерами, так и с журналистами. «Это интересная эволюция. Думаю, что коронавирус будет очень способствовать процессу цифровизации», — прогнозирует глава МИД.



Также Кулеба отметил, что ротация украинских дипломатов за рубежом была отложена до 1 октября с возможностью пересмотра даты, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, например, летом.