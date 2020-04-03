На неподконтрольный Донбасс прибыла медпомощь от ООН и Красного креста

Фото: ГПСУ

Гуманитарная помощь последовала сегодня, 3 марта, на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпроганслужбы Украины Валерия Карпиленко.



По ее словам, четыре автомобиля от Международного комитета Красного креста с грузом медицинского назначения и четыре автомобиля ООН, с грузом средств гигиены, последовали согласно распоряжению командующего Объединенных сил.



Ранее МККК передала Украине гуманитарный груз с медицинскими препаратами, тестами на коронавирус, средствами гигиены, личной защиты и аппаратами для искусственной вентиляции легких. Медпомощь будет распределена по лечебным учреждениям на Донбассе.