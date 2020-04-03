СБУ привлекут для контроля над распределением медпомощи регионам

Cотрудники Службы безопасности Украины будут привлечены к контролю над распределением медицинских средств и оборудования в регионах страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.





«Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому», - сказал он.



Зеленский отметил, что сотрудники СБУ также должны помочь в решении другой проблемы, когда руководители медицинских учреждений подают недостоверную информацию об обеспечении.



«Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте – хуже. Решение этого вопроса - на личном контроле главного санитарного врача Украины», - указал он.