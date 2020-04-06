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Начал действовать ужесточенный карантин: маски и документы для выхода, людям старше 60 — изоляция

06 апреля 2020, 09:12

Начал действовать ужесточенный карантин: маски и документы для выхода, людям старше 60 — изоляция

С 6 апреля в Украине вступили в силу новые правила карантина, которые на прошлой неделе своим постановлением утвердил Кабинет министров.

На время карантина (как минимум до 24 апреля) запрещено:

• находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора, которые можно купить или сделать самому;

• выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

• выходить на улицу больше чем двум людям вместе, кроме служебной необходимости или сопровождения ребенка;

• находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения взрослых;

• посещать учебные заведения всем, кроме их работников;

• посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости;

• посещать спортивные и детские площадки;

• посещать учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы;

• проводить все культурные и спортивные мероприятия, кроме тех, что обеспечивают работу местной или государственной власти, при условии, что власть имущие будут в защитных масках и будут придерживаться противоэпидемических норм;

• работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры и пр.;

• самовольно покидать места обсервации (изоляции);

• посещать пункты размещения беженцев, кроме тех людей, кто оказывает им правовую помощь.

Придерживаться самоизоляции обязали не только тех, кто заболел коронавирусом или контактировал с больным, и не только тех, кто вернулся из-за рубежа, но и всех лиц старше 60 лет (за исключением тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры или задействован в распространении COVID-19).

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