С 6 апреля в Украине вступили в силу новые правила карантина, которые на прошлой неделе своим постановлением утвердил Кабинет министров.



На время карантина (как минимум до 24 апреля) запрещено:



• находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора, которые можно купить или сделать самому;



• выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;



• выходить на улицу больше чем двум людям вместе, кроме служебной необходимости или сопровождения ребенка;



• находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения взрослых;



• посещать учебные заведения всем, кроме их работников;



• посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком и в случае служебной необходимости;



• посещать спортивные и детские площадки;



• посещать учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы;



• проводить все культурные и спортивные мероприятия, кроме тех, что обеспечивают работу местной или государственной власти, при условии, что власть имущие будут в защитных масках и будут придерживаться противоэпидемических норм;



• работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры и пр.;



• самовольно покидать места обсервации (изоляции);



• посещать пункты размещения беженцев, кроме тех людей, кто оказывает им правовую помощь.



Придерживаться самоизоляции обязали не только тех, кто заболел коронавирусом или контактировал с больным, и не только тех, кто вернулся из-за рубежа, но и всех лиц старше 60 лет (за исключением тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры или задействован в распространении COVID-19).