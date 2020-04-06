Рада соберется на внеочередное заседание на этой неделе

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание на этой неделе. Сейчас обсуждаются 8 или 9 апреля. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Слуги народа» в парламенте Александр Корниенко в интервью «РБК-Украина».



По его словам, основные темы будущего заседания — изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках.



«Окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями», — отметил Корниенко.



Нардеп допустил, что к банковскому законопроекту будет подано около 8 тысяч правок.