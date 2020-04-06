Коронавирусом заболели 8 депутатов Верховной Рады

На данный момент коронавирусная болезнь COVID-19 была диагностирована у восьми депутатов Верховной Рады. Об этом сообщил депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура, ссылаясь на результаты эпидемиологических расследований.



Так, COVID-19 был выявлен у депутатов:



• Борт Виталий — ОПЗЖ

• Ватрас Владимир — «Слуга Народа»

• Горбенко Руслан — «Слуга Народа» (вылечился)

• Кисилев Игорь — ОПЗЖ

• Лукашев Александр — ОПЗЖ

• Рудик Сергей — внефракционный

• Скороход Анна — внефракционная

• Шахов Сергей — «Доверие» (вылечился).



Также установлено, что со Скороход контактировали Гео Лерос («Слуга Народа»), Игорь Васильковский («Слуга Народа»), Владимир Вятрович («Европейская солидарность»), Нина Южанина (ЕС), Александр Санченко («Слуга Народа»), Ахтем Чийгоз («Европейская солидарность»), Ольга Саладуха («Слуга Народа»).