Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коронавирусом заболели 8 депутатов Верховной Рады

06 апреля 2020, 14:44

Коронавирусом заболели 8 депутатов Верховной Рады

На данный момент коронавирусная болезнь COVID-19 была диагностирована у восьми депутатов Верховной Рады. Об этом сообщил депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура, ссылаясь на результаты эпидемиологических расследований.

Так, COVID-19 был выявлен у депутатов:

• Борт Виталий — ОПЗЖ
• Ватрас Владимир — «Слуга Народа»
• Горбенко Руслан — «Слуга Народа» (вылечился)
• Кисилев Игорь — ОПЗЖ
• Лукашев Александр — ОПЗЖ
• Рудик Сергей — внефракционный
• Скороход Анна — внефракционная
• Шахов Сергей — «Доверие» (вылечился).

Также установлено, что со Скороход контактировали Гео Лерос («Слуга Народа»), Игорь Васильковский («Слуга Народа»), Владимир Вятрович («Европейская солидарность»), Нина Южанина (ЕС), Александр Санченко («Слуга Народа»), Ахтем Чийгоз («Европейская солидарность»), Ольга Саладуха («Слуга Народа»).

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Организации
Верховная Рада Украины
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:34
В «ДНР» раскрыли, сколько раз Россия передавала тесты на COVID-19
14:12
Задержана организатор схемы выплат украинской пенсии боевикам и умершим в ОРДЛО
13:04
В «ДНР» рассказали детали ареста бывшего «министра транспорта»
11:41
«ДНР» взяла еще 12 человек под наблюдение
10:02
Ходаковский: Директора предприятий ОРДО ездят к Курченко
08:42
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
21:38
Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю
19:20
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
18:37
В Антраците больше заболевших коронавирусом, чем сообщает «ЛНР», заявили правозащитники
17:59
«ЛНР» установила блокпосты на въезде в Антрацит, где зафиксировали случаи COVID-19
15:27
За 3 дня нарушители карантина в ОРДО заплатили «ДНР» 1 млн рублей
14:27
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии фронта
13:36
Боевики возобновили пропуск миссии ОБСЕ, но с задержками
11:34
«ЛНР» сообщила о четырех заболевших коронавирусом
10:24
«ДНР» обещает госпитализировать коллег третьего заболевшего COVID-19
все новости
16:29
На Донетчине открылись 17 продуктовых рынков
15:34
В «ДНР» раскрыли, сколько раз Россия передавала тесты на COVID-19
15:25
Число пунктов пропуска на границе сократили до 19
14:44
Коронавирусом заболели 8 депутатов Верховной Рады
14:34
ДонОГА: 8 пациентов с коронавирусом чувствуют себя хорошо
14:12
Задержана организатор схемы выплат украинской пенсии боевикам и умершим в ОРДЛО
13:04
В «ДНР» рассказали детали ареста бывшего «министра транспорта»
12:30
Как сделать украинское ТВ популярным в Донецке: советы аналитиков
12:27
Корниенко: Местные выборы состоятся, но бюджет урежут
12:13
Рада соберется на внеочередное заседание на этой неделе
11:41
«ДНР» взяла еще 12 человек под наблюдение
11:28
В Славянске — новое подозрение на коронавирус
11:10
На Донетчине произошла первая смерть от коронавируса
10:54
В Минздраве не видят проблемы в численности ПЦР-тестов
10:02
Ходаковский: Директора предприятий ОРДО ездят к Курченко
все новости
ВИДЕО
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
06 апреля, 08:42
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
05 апреля, 19:20
Коронавирус на Донбассе: Донецк, Краматорск, Мариуполь ►
04 апреля, 21:28

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция