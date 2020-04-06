Зеленский и Помпео по телефону обсудили получение кредитных гарантий от США

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном режиме обсудили вопросы противодействия коронавирусу COVID-19 и получение от США кредитных гарантий для стабилизации экономики. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Кроме этого, президент поблагодарил американскую сторону за выделение помощи в сумме 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом и пожелал США успешно преодолеть пандемию.



«Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики — в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров», — говорится в сообщении.



Зеленский выразил благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.