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В Макеевке «ДНР» продезинфицировала почти 30 жилищ из-за коронавируса. В городе — масочный режим

07 апреля 2020, 09:14

В Макеевке «ДНР» продезинфицировала почти 30 жилищ из-за коронавируса. В городе — масочный режим

Фото: «МЧС ДНР» Фото: «МЧС ДНР»

В неподконтрольной украинским властям Макеевке «МЧС» при группировке «ДНР» дезинфицировала жилые помещения и автомобили в Кировском, Центрально-Городском и Горняцком районах города. Об этом говорится в сводке «МЧС» за 6 апреля.

В другой публикации уточняется, что дезинфекция проходила там, где граждане «могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19». При этом город, где были проведены мероприятия, уже не называется. Также не указано это и в репортажах местных телеканалов и в сводке «МЧС» за 7 апреля.



Во всех сообщения отмечается, что спасатели провели обработку 10 частных домов, 17 квартир и 3 транспортных средств.

На кадрах видео и фотографиях видно, что, в частности, были обработаны как минимум два маршрутных автобуса, а также пассажирская остановка.

В «МЧС» уточнили, что работы были выполнены еще 4 апреля. После проведения дезинфекции сотрудниками «МЧС» была осуществлена «санитарная и специальная обработка личного состава, имущества и техники, задействованных при проведении работ».

В сообщении подконтрольной «ДНР» администрации Макеевки от 6 апреля говорится, что в городе был введен масочный режим еще с 4 апреля.

«Обязательный масочный режим введен для предотвращения распространения короновирусной инфекции для людей, которые находятся в административных, производственных и других помещениях», — отмечается в сообщении.

«ДНР» подтверждает пять случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.

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