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Минздрав готовится к массовому тестированию на коронавирус

07 апреля 2020, 09:29

Минздрав готовится к массовому тестированию на коронавирус

Минздрав Украины готовится к массовому тестированию на коронавирус. Об этом в эфире ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мы планируем [массовое тестирование], но нужно оценивать возможности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономическое положение нашей страны. Это все должно рассматриваться в комплексе. У нас будут мобильные бригады, у нас также будут и места для мобильного тестирования, когда можно приехать на автомобиле и сдать», — сказал он.

Ляшко отметил, что сейчас, в первую очередь тестированию подлежат люди, у которых есть симптомы.

«Согласно документу, который опубликовала ВОЗ, эпидемическое значение имеют люди, которые имеют первые симптомы. Этих людей мы не должны пропускать, потому что когда появляются первые симптомы — человек наиболее опасен в эпидемическом отношении», — сказал Ляшко.

По его словам, бессимптомное носительство тоже влияет на распространение, но не является главным фактором в эпидемическом отношении.

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