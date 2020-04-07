В Украине могут появиться временные госпитали для больных коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



«В Министерстве здравоохранения проходит согласование приказ о временных требования о рекомендациях к развертыванию временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью. Наша цель и наше предложение — разворачивать эти госпитали для тех, у кого будет легкое течение болезни, но у кого не будет возможности изолироваться на дому», — сказал он.



Ляшко отметил, что в случае необходимости инфицированных будут транспортировать из таких госпиталей в полноценные учреждения здравоохранения, где можно проводить реанимационные мероприятия.