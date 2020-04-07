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Сторонам снова не удалось договориться о новом разведении войск на Донбассе

07 апреля 2020, 12:15

Сторонам снова не удалось договориться о новом разведении войск на Донбассе

Договоренности по разведению сторон конфликта на трех новых участках на Донбассе по-прежнему не достигнуты. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь, который также является представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

Очередное заседание этой подгруппы состоялось 6 апреля в режиме видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом в мире.

В отсутствии прогресса Бондарь обвинил российскую сторону на переговорах. «Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки"», — сказал представитель Украины.

По словам Бондаря, украинская и российская стороны предлагают свои варианты мест разведения. «Но под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось», — заявил он.

Бондарь подчеркнул, что основной преградой к достижению договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины. Вместо этого Москва пытается изобразить из себя модератора переговоров наравне с ОБСЕ. «Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая — представители отдельных районов Донецкой и Луганской области». Мол, вы сами договоритесь, а мы (РФ — прим.) это поддержим», — рассказал он.

Представитель Украины в подгруппе сомневается, что главам делегаций удастся договориться о разведении непосредственно во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы в среду. «Очень сложно договорится непосредственно руководителям, когда нет договоренности в подгруппе на уровне экспертов», — пояснил Бондарь.

Переговоры о разведении военных сил и средств на трех новых участках ведутся в ТКГ с начала года. 

Разведение, согласно договоренностям лидеров «нормандской четверки», должно было состояться еще до конца марта.

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