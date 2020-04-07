В Донецкой области десятый случай заболевания коронавирусом COVID-19 еще не был лабораторно проверен, поэтому пока нельзя говорить, что он подтвержден.



Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения при департаменте Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.



«У нас только девять лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Десятый случай — это контактное лицо, у которого позитивный быстрый тест», — отметил он.



Педенко напомнил, что быстрый тест не дает возможности достоверно определить коронавирус COVID-19. Сейчас власти ждут результаты лабораторного ПЦР-теста, который подтвердит или опровергнет предварительный диагноз.



Представитель ДонОГА констатировал, что на данный момент в области 9 подтвержденных случаев коронавируса, один из которых был летальным.



Сегодня утром Минздрав в свей сводке отнес этот десятый случай на Донетчине к подтвержденным.