В Донецкой области произошел первый случай выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Выздоровела пациентка из Бахмута. Во вторник был получен второй негативный результат лабораторного теста на коронавирус.



Вместе с тем Кириленко сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у двух женщин — 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда.



Таким образом, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области теперь 11 случаев заболевания коронавирусом. Из них один человек скончался, а другой — выздоровел.