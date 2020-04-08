Кремль отверг предложение экс-послов США покинуть Донбасс и Крым в обмен на снятие санкций

В Кремле считают «нереалистичной» и «абсурдной» точку зрения трех бывших послов США о том, что ситуация с коронавирусом и снижением цен на нефть может вынудить Россию прекратить военное вторжение в Украину в обмен на снятие санкций Запада.



Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Во первых, России нечего выходить с территории Донбасса — она никогда туда не заходила», — подчеркнул представитель Кремля.



В отношении аннексированного Крыма, по словам Пескова, «там вообще вопрос "если" — ни "если", ни "когда" не стоит». «Крым — это часть РФ со всеми вытекающими последствиями», — считает он.

Накануне три бывших американских посла в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации NPR рекомендовали властям США, Евросоюза и Украины предложить президенту РФ Владимиру Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины в обмен на отмену санкций, наложенных на Россию. Дипломаты убеждены, что такой же сценарий можно применить и в вопросе возвращения Крыма под контроль Украины.