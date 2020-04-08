Военный получил ранение на Донбассе с начала суток

Один военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны боевиков с полуночи и до 18:00 8 апреля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



С начала суток украинская сторона зафиксировала 7 случаев нарушения режима «тишины». Боевики открывали огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Все преступные действия российских наемников получили адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих, прицельным огнем по опорным пунктам противника решительно пресекали любую вражескую активность. Потери противника уточняются», — говорится в сводке.

