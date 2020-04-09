Кулеба: Украина будет настаивать на нынешней структуре ТКГ

Украина будет настаивать на нынешней структуре Трехсторонней контактной группы, состоящей из России, Украины и ОБСЕ, и не ищет прямого диалога с группировками «Л/ДНР». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-дискуссии «Меняется ли переговорная позиция Украины?», передает «Интерфакс-Украина».



«Украина будет настаивать на нынешней структуре Трехсторонней контактной группы, и эта ТКГ состоит из трех актеров: Россия, Украина, ОБСЕ. Все остальное — это предмет для внутреннего структурирования в середине контактной группы», — сказал он.



Кулеба отметил, что идея консультативного совета в рамках ТКГ состоит в том, что Украина не будет взаимодействовать с представителями группировок «Л/ДНР», но «мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом».



Министр подчеркнул, что украинская сторона не ищет прямого диалога с группировками.



«Но мы должны взаимодействовать с ними и говорить с ними только об определенном наборе тем, чтобы имплементировать определенные пункты Минских соглашений», — сказал он.