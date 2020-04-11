Зеленскому отчитались об отсутствии случаев COVID-19 в зоне ООС

Президент Владимир Зеленский посетил 66-й Военный-мобильный госпиталь в Донецкой области. Здесь дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест на случай выявления пациентов с COVID-19.



Как сообщили в Офисе президента, Зеленский посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе госпиталя. Президенту доложили о том, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.



Госпиталь работает с 2015 года. Его развернули на базе бывшей железнодорожной больницы. Госпиталь рассчитан на прием 100 пациентов.



Во время визита в госпиталь президент передал средства защиты.