Папа Римский призвал к глобальному прекращению огня

Папа Римский Франциск в своем традиционном Пасхальном обращении призвал к прекращению огня во всех вооруженных конфликтах в мире. Об этом передает DW.



«Пусть Христос просветит всех, кто несет ответственность за конфликты, чтобы они имели смелость поддержать призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира», — сказал он.



Франциск также призвал страны к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, которая унесла уже более 109 тысяч жизней по всему миру. Папа также отметил необходимость сократить или простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии.



Утром в воскресенье, 12 апреля, в соборе Святого Петра состоялось Пасхальное богослужение, которое Франциск провел в сопровождении лишь нескольких священнослужителей. Из-за пандемии богослужение проходило без верующих.