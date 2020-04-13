ЕС выделит еще 4 млн евро Украине на борьбу с коронавирусом

В пакете помощи ЕС Украине предусмотрено 4 млн евро на поддержку общественных инициатив в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.



Дипломат подчеркнул, что средства будут выделены на поддержку волонтеров, которые помогают в борьбе с распространением коронавируса.



«Мы поддерживаем волонтеров. Для победы над COVID-19 необходимы усилия каждого. Тысячи волонтеров помогают уязвимым группам населения Украины. Они доставляют пищу пожилым людям, поддерживают учителей в онлайн-преподавании и борются с дезинформацией. ЕС предоставляет 4 миллиона евро в поддержку этих общественных инициатив», — сказал Маасикас.



Ранее сообщалось, что Европейская комиссия выделит Украине более 190 евро млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.



Всемирный банк дополнительно выделит Украине 35 млн долларов для поддержки медицинской отрасли в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения.