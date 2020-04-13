«ЛНР» заявила о 14 заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом COVID-19 на подконтрольной группировке «ЛНР» территории выросло до 14. Об этом сообщает глава «Минздрава» формирования Наталия Пащенко.



«За выходные у нас добавилось достаточно много заболевших», — сказала она, добавив, что в основном это люди, которые прибыли из-за пределов ОРЛО и члены их семей.



В пятницу «ЛНР» сообщала о восьми подтвержденных случаях COVID-19.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории остается 18 человек, заболевших коронавирусом.

10 апреля «ЛНР» продлила действующие карантинные ограничения и обязала носить маски.



У Минздрава Украины отсутствуют данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.