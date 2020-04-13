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Карантин не повлиял на посевную на Донетчине

13 апреля 2020, 14:52

Карантин не повлиял на посевную на Донетчине

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не повлияли на посевную в Донецкой области. Площадь посева планируется почти на уровне прошлого года. Об этом в ходе брифинга рассказал глава департамента агропромышленного развития и земельных отношений Артем Чаган.

«Аграрии области работают в штатном режиме. Больше мы обеспокоены тем, что Донецкая область — это зона рискованного земледелия. На сегодняшний день мы наблюдаем резкое уменьшение запасов влаги в слое почвы», — сказал он.

По словам чиновника, в области завершается посевная ранних зерновых культур — засеяно уже почти запланированных 98% площадей. Прогнозируемая посевная площадь под урожай 2020 года — 943 тысяч гектар.

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