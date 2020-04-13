В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что количество тестирований на коронавирус увеличено втрое, чтобы максимально проявлять инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.



По данным чиновника, в настоящее время ежедневно методом ПЦР тестируют от 2,5 до 3 тысяч человек. Ранее делали до одной тысячи тестов на коронавирус в сутки, отметили в ведомстве.



По новому алгоритму тестируют всех пациентов, у которых есть воспаление легких, и всех контактных лиц.



Сегодня стало известно о 3102 подтвержденных случаях COVID-19. Из них 97 человека выздоровели, а 93 — умерли. За сутки было зафиксировано 325 новых случаев заболевания.