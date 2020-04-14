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Шахтерам в Торецке четвертый месяц не платят зарплату

14 апреля 2020, 10:59

Шахтерам в Торецке четвертый месяц не платят зарплату

Более 120 работников шахты «Новая» в Торецке Донецкой области не получают зарплату с января. Предприятию задолжали 3,5 млн гривен, сообщает «UA: Донбасс».

Уголь на предприятии не добывается. На шахте только откачивают воду, чтобы не затопить шахту «Центральная».

По словам главы профсоюза шахтеров Торецка Василия Щербаня, затопление шахты произойдет через 10 часов, если сотрудники не выйдут на работу.

Щербань также сообщил о разговоре с и.о. министра энергетики Виталием Шубиным, который заверил его в том, что вопрос о задолженности перед шахтой «Новая» будет вынесен на следующем заседании Кабинета министров.

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