Лазебная: У Киева нет данных о 150 тысячах пенсионеров в ОРДЛО

Киев не владеет информацией почти о 150 тысячах пенсионеров, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «Интерфакс-Украина».



«По состоянию на 2014 год там [на неподконтрольной территории Донбасса] было 1,2 миллиона пенсионеров. И 90% из них хоть раз за 6 лет обращались по выплате пенсий. Информации о других почти 150 тысячах человек у нас нет», — сказала Лазебная.



Министр рассказала, что общалась с международными организациями, «чтобы они помогли нам выявить таких людей, возможно, даже перевезти». «Мы бы протянули им руку помощи, государство готово взять их под опеку: восстановить пенсию, предоставить реабилитацию», — подчеркнула она.



На вопрос касательно людей, которым пенсия все же не начислялась, будут ли после деоккупации за ними сохранены накопления пенсий за весь этот период, и каким образом они будут выплачиваться, Лазебная подчеркнула, что это политическое решение.



«Когда будет установлена украинская власть на той территории, мы точно этих людей возьмем под опеку и разработаем усиленные социальные механизмы», — заявила министр.



Кроме того, Лазебная считает важным, сложным и требующим индивидуального подхода к каждому случаю вопрос страхового стажа тех, кто работает на оккупированной территории.



«Есть варианты и механизмы подтверждения стажа, льготный учет. Но над этим надо подумать», — добавила она.