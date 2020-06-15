Кабмин определит, как регионы смогут ужесточать карантин

Кабинет министров в скором времени определит, при каких обстоятельствах регионы смогут делать определенные карантинные ограничения жестче в случае ухудшения эпидемической ситуации.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского.



Соответствующие изменения будут внесены в постановление Кабинета министров.

В Украине подтверждено 31 810 случаев коронавируса. Из них 14 253 человека выздоровели, а 901 умер. За минувшие сутки в стране выявили 656 случаев коронавируса COVID-19.



Суточный показатель заражений последние пять дней превышает 600 человек.