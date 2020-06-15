В Донецкой области умер седьмой пациент с коронавирусом

В Донецкой области скончалась 72-жительница села Покровское под Бахмутом, у которой после смерти выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко во время брифинга.



«Сейчас [ее кончину] отнесли к седьмому случаю [смерти в результате COVID-19 в Донецкой области]. Но был ли именно COVID-19 причиной смерти, еще выясняется», — отметил Кириленко.



Он пояснил, что женщина поступила в больницу с рядом хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет и острая сердечная недостаточность с ишемической болезнью сердца. При этом, по словам Кириленко коронавирус у нее был бессимптомным. Тест на COVID-19 был взят уже после смерти и он показал позитивный результат.



Окончательная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

За минувшие сутки на Донетчине выявили рекордное число заболевших коронавирусом — 42. Всего в регионе зафиксировано 334 заболевших коронавирусом. Из них 143 человека выздоровели. На лечении остается 185 человек.