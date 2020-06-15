В Краматорске нашли похищенный в 2015 году БТР

В Краматорске на базе одной из общественных организаций была найдена боевая плавающая машина БТР-70, которая пропала в 2015 году после участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным Госбюро, техника принадлежала одной из воинских частей и в феврале 2015 года была передана гражданским лицам на ремонт после повреждения. БТР-70 передали неустановленные военнослужащие, при этом передачу документально не оформили.



Вскоре связь с лицами, которые проводили ремонт, пропала. Боевую машину в воинскую часть так и не вернули. После получения соответствующих выводов и экспертиз, БТР вернут в часть.