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«Прорыв в работе». ТКГ согласовала новые договоренности о прекращении огня на Донбассе

22 июля 2020, 22:04

«Прорыв в работе». ТКГ согласовала новые договоренности о прекращении огня на Донбассе

Трехстороння контактная группа на сегодняшнем заседании, приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля.

Об этом сообщают Офис президента Украины и глава делегации России в ТКГ Борис Грызлов.

«Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ», — отмечается в сообщении Офиса президента. Также на Банковой назвали принятое решение «прорывом в работе ТКГ».

Ожидается, что с понедельника вступят в силу приказы военного командования Украины и поддерживаемых РФ группировок «ДНР»/«ЛНР» о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Из-за пандемии коронавируса переговоры по Донбассу в Минском формате проходят в режиме видеоконференции.

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