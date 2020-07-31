Офис генпрокурора Украины огласил подозрения 28 бойцам ЧВК «Вагнера». Их хотят экстрадировать из Беларуси

Офис генпрокурора Украины объявил подозрения по факту участия в террористической организации 28 участникам российской частной военной компании «Вагнер», которых ранее задержали в Беларуси. Среди них 9 граждан Украины. Правоохранители хотят экстрадировать их всех.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Украинская сторона также обратились в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте наемников.



В Украине их хотят привлечь к уголовной ответственности за участие в вооруженном конфликте на Донбассе — участие в террористической организации (статья 258-3 Уголовного кодекса).



Сейчас Офис генпрокурора готовит документы, чтобы направить запросы об экстрадиции боевиков. Выдадут ли их Украине, будут решать компетентные органы Беларуси.



Перед этим белорусские дипломаты передали украинской стороне список задержанных наемников и попросили, чтобы здесь проверили, принимали ли они участие в боях на востоке страны.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании.



Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



В отношении задержанных в Беларуси открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.