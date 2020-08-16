Правозащитники зафиксировали кадровые изменения в ОРДЛО

Восточная правозащитная группа сообщила о кадровых изменениях в составе оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Среди фактов, известных организации:



— Задержание директора «Коммунального автотранспортного предприятия» Свердловска и Свердловского района — Голубенко Дмитрий за совершение коррупционного преступления 10 июля 2020 года. Ему грозит наказание в виде штрафа либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет;

— «Уголовное дело» в отношении так называемого главы администрации города Ровеньки Сергея Щукина. Исполняющим обязанности оккупационной администрации назначен Андрей Рубанцов;— Арест в июне 2020 года бывшего «депутата» «ЛНР» Алчевского горсовета Павла Салахутдинова. По данным правозащитников, боевики обвиняют его в хищении денежных средств в особо крупных размерах. Также, по этому делу допрошен Валерий Геращенко — директор предприятия «Алчевск-теплокомунэнерго», но после отпущен на свободу;



— Назначение 4 августа нового руководителя на предприятие «Автодор» Артур Доброрез. Работа предыдущего директора была раскритикована главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным;

— Задержание «министра промышленности и торговли» группировки «ЛНР» Дмитрия Божича;

— Увольнение «министра» топлива, энергетики и угольной промышленности" группировки «ЛНР» Павла Мальгина. Исполняющим обязанности назначен Александр Трофименко начальник — ранее главный инспектор «Госгорпромнадзора».



По данным Восточной правозащитной группы, причиной кадровых изменений являются внутренние финансовые поверки советников РФ по расходованию финансовых встреч средств, выделенных РФ на поддержание оккупационных администраций.



«Также кадровые изменения связаны с усилением противостояния Суркова и Козака, людей, которые были назначены во время кураторства ОРДЛО Суркова на данный момент просто убирают в связи с тем, что они саботируют процесс политики Дмитрия Козака. К примеру, Павел Малыгин, бывший "министр топлива и энергетики" НВФ "ЛНР" саботировал процесс закрытия шахт в ОРЛО, что было одним из направлений работы Дмитрия Козака по уменьшению выделения дотаций из РФ в ОРЛО», — отметила в организации.