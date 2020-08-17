Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении посмертно звания Героя Украины музыканту Андрею Кузьменко, выступавшему под псевдонимом Кузьма Скрябин.



«Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей», — написал Зеленский в Facebook.



Он отметил, что в понедельник Кузьменко исполнилось бы 52 года. «Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником... Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу», — подчеркнул Зеленский.

Лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе в Днепропетровской области. Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил его орденом «За заслуги» І степени.