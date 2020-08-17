В МККК допустили, что глава миссии поднимет вопрос обмена пленными в Донецке

В Международном комитете Красного креста допускают, что главы делегации Флоранс Жиллетт во время визита в Донецк поднимет вопрос обмена пленными. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе комитета.



«Этот визит - первый после 6-месячной паузы, вызванной коронавирусом, - является хорошим поводом снова пообщаться с населением, пострадавшим от конфликта, посетить структуры здравоохранения, которым МККК оказывает поддержку, и встретиться с некоторыми собеседниками для обсуждения гуманитарных проблем. Мы не исключаем, что вопрос освобождения и передачи задержанных может быть упомянут среди других гуманитарных тем во время встреч Флоранс Жиллетт в Донецке», - рассказали в МККК.



В комитете отметили, что нынешний визит Флоранс Жиллетт не связан с какой-либо отдельной доставкой гуманитарной помощи.

Флоранс Жиллеттт прибыла в Донецк с официальной поездкой еще в пятницу, 14 августа.