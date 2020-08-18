Фокин стал первым замом Кравчука в украинской делегации ТКГ

Президент Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Он назначен первым заместителем главы украинкой делегации Леонида Кравчука.



Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня.



Исходя из текста документа, вице-премьер-министр Алексей Резников также продолжит быть первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ.



В комментарии «Интерфакс-Украина» Фокин сказал, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе Трехсторонней контактной группы.

Витольду Фокину 87-лет. Он закончил горный факультет Днепропетровского горного института и до 1971 года более 16 лет работал на угольных предприятиях Луганской области.

С марта 1991 по 30 сентября 1992 года Фокин являлся премьер-министром Украины.