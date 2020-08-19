Суд арестовал снайпера «ЛНР», которого задержали при пересечении линии соприкосновения

Северодонецкий городской суд арестовал снайпера незаконного вооруженного формирования, у которого при пересечении линии разграничения выявили военный билет группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Снайперу сообщили о подозрении по факту участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.260, ч.2 ст.110 УК Украины).



«По данным следствия, в начале оккупации территории Луганской области гражданин Украины добровольно вступил в ряды так называемого "народно-освободительного батальона" Заря". Позже он перешел на должность снайпера в "15 батальона теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР"», - сказано в сообщении.



Правоохранители выяснили, что боевик участвовал в боях против Вооруженных сил Украины, проводил разведку на наблюдательных постах в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.