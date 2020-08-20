У Зеленского заявили, что ТКГ удалось согласовать новые участки разведения и разминирования на Донбассе

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 19 августа удалось согласовать 20 участков разминирования и 4 новых участка разведения сил и средств. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.



Участки разведения согласованы в рамках плана, предусмотренного коммюнике парижского саммита «нормандской четверки» от 9 декабря 2019 года. «Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "нормандской четверки" в Берлине», — отметили в Офисе президента.



Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.



Также о прогрессе в вопросе разминирования сообщила поддерживаемая Россией группировка «ДНР». При этом в «МИД ДНР» заявили, что ожидают от украинской делегации получения подтверждения об обязательстве обратиться к Верховной Раде с запросом об отмене четвертого пункта постановления о назначении местных выборов. Россия и поддерживаемые ею «ДНР»/«ЛНР» называют этот пункт постановления таким, который нарушает Минские соглашения.



«Как только мы получим подтверждение от официальных представителей Киева в рамках каких соглашений и какого процесса могут быть достигнуты договоренности, например, о разминировании или разведении сил и средств — мы подпишем указанные проекты», — подчеркнули в «ДНР».



В свою очередь, в Офисе президента сообщили, что новый глава украинской делегации Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос относительно соответствия постановления «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» закону Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.



Это заседание Трехсторонней контактной группы стало первым для Кравчука. Переговоры проходили в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.