В Украине выявили 2 106 заболевших коронавирусом за сутки. Общее число превысило 100 тысяч

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 106 заболевших коронавирусом. 637 человек выздоровели, а 23 - умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.



За все время пандемии в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19. Из них 51 078 человек выздоровели, а 2 207 — скончались. Продолжают болеть 47 358 человек, что на 1 446 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев новой коронавирусной инфекции за сутки зафиксировано в Черновицкой области (208), Тернопольской области (185), Харьковской области (184), Ивано-Франковской области (172), Одесской области (170).



Вчера, 20 августа, был зафиксирован очередной антирекорд по количеству инфицированных за сутки — 2134. 19 августа сообщалось о 1967 заболевших, 18 августа — о 1616 случаях коронавируса.