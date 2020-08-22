Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой

На заводах, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса, продолжается сохраняться задолженность по заработной плате перед рабочими. Речь о крупных промышленных предприятиях, которые группировки «ДНР» и «ЛНР» передали в управление компании «Внешторгсервис» (ВТС).



На не которых предприятиях еще даже не до конца выплатили зарплату за май. Рабочие рассказывали «Новостям Донбасса», что зарплату им платят частями, как правило, по 20-30%.



Такое положение дел вызывает недовольство в рабочих коллективах.



На этой неделе на Алчевском металлургическом комбинате сотрудники коксового цеха написали коллективное обращение, в котором призвали руководство погасить остаток за май, а также в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль.

«Мы доведены до крайности. Требуем выдать нам задолженность в полном объеме, в противном случае мы будем вынуждены остановить производство коксвого цеха №2 23 августа до выполнения вышеуказанных требований», — отмечается в обращении, фотокопия которого была опубликована в сообществе «Алчевск» во «ВКонтакте».

На данный момент работникам Алчевского металлургического завода выплатили только 19% остатка за май.



В тематических группах в соцсетях работники заводов — филиалов ВТС устраивают «перекличку»: сообщают о том, сколько процентов от месячной зарплаты им выплатили.



По последним данным, ситуация такая:

Донецкий металлургический завод — должны 46% за май;

Енакиевский металлургический завод — закрыли май и 5% июня;

Макеевский металлургический завод — закрыли май;

Енакиевский коксохимпром — закрыли май;

Харцызский трубный завод — должны 46% за май;

Ясиновский коксохимический завод — закрыли май;

МакеевКокс — закрыли май;

Комсомольское рудоуправление — должны 46% за май;

Алчевский металлургический завод — закрыли май;

Стахановский завод ферросплавов — закрыли май;

Докучаевский флюсо-доломитный комбинат— должны 46% за май.

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис».



Сейчас «Внешторгсервис» является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.



Формально «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».