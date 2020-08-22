Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой

22 августа 2020, 21:40

Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой

На заводах, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса, продолжается сохраняться задолженность по заработной плате перед рабочими. Речь о крупных промышленных предприятиях, которые группировки «ДНР» и «ЛНР» передали в управление компании «Внешторгсервис» (ВТС).

На не которых предприятиях еще даже не до конца выплатили зарплату за май. Рабочие рассказывали «Новостям Донбасса», что зарплату им платят частями, как правило, по 20-30%.

Такое положение дел вызывает недовольство в рабочих коллективах.

На этой неделе на Алчевском металлургическом комбинате сотрудники коксового цеха написали коллективное обращение, в котором призвали руководство погасить остаток за май, а также в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль.

«Мы доведены до крайности. Требуем выдать нам задолженность в полном объеме, в противном случае мы будем вынуждены остановить производство коксвого цеха №2 23 августа до выполнения вышеуказанных требований», — отмечается в обращении, фотокопия которого была опубликована в сообществе «Алчевск» во «ВКонтакте».

На данный момент работникам Алчевского металлургического завода выплатили только 19% остатка за май.

В тематических группах в соцсетях работники заводов — филиалов ВТС устраивают «перекличку»: сообщают о том, сколько процентов от месячной зарплаты им выплатили.

По последним данным, ситуация такая:

  • Донецкий металлургический завод — должны 46% за май;
  • Енакиевский металлургический завод — закрыли май и 5% июня;
  • Макеевский металлургический завод — закрыли май;
  • Енакиевский коксохимпром — закрыли май;
  • Харцызский трубный завод — должны 46% за май;
  • Ясиновский коксохимический завод — закрыли май;
  • МакеевКокс — закрыли май;
  • Комсомольское рудоуправление — должны 46% за май;
  • Алчевский металлургический завод — закрыли май;
  • Стахановский завод ферросплавов — закрыли май;
  • Докучаевский флюсо-доломитный комбинат— должны 46% за май.

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис»

Сейчас «Внешторгсервис» является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Формально «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».

Читайте также:

Пушилин винит в долгах перед шахтерами коронавирус и отсутствие рынков сбыта

ТЕГИ

Организации
ДНР ЛНР Внешторгсервис
Места
Алчевск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:40
Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой
17:09
Пушилин винит в долгах перед шахтерами коронавирус и отсутствие рынков сбыта
10:55
За сутки в ОРДО — 3 смерти и 45 новых случаев COVID-19
08:16
В Донецке снова горело здание заброшенной поликлиники
22:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:03
«ДНР» принуждает открывать счета в своем «банке»
15:02
«ДНР» перекроет центр Донецка из-за российского праздника
13:36
В «ДНР» снова пообещали сократить комендантский час
12:58
«ЛНР» заявила о двух новых случаях COVID-19 и одной смерти
12:40
Под Луганском на мине подорвался тракторист
10:50
«ДНР» выявила 59 заболевших короанвирусом за стуки. Два человека умерли
09:42
ОБСЕ заметила новые мины у городов Донбасса, которые устанавливают по обе стороны конфликта
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:43
«ДНР» сделала еще один день выходным
22:21
Яременко из «Слуги народа» хочет, чтобы выборы состоялись в Крыму и ОРДЛО
все новости
21:40
Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой
17:18
ОБСЕ зафиксировала более 600 нарушений «режима тишины» с начала перемирия
17:09
Пушилин винит в долгах перед шахтерами коронавирус и отсутствие рынков сбыта
16:34
Зеленский: В Украине — только первая волна коронавируса
14:40
Зеленский: Рано говорить о смене площадки для переговоров ТКГ
13:47
Лукашенко привел войска Беларуси в полную боеготовность впервые за четверть века
13:34
Коронавирус диагностировали еще у семи жителей Луганщины
12:41
Мокан: Франция и Германия поддерживают обновление Минских соглашений
11:53
На КПВВ «Новотроицкое» ночевали десять человек
11:06
Из-за COVID-19 умер житель Бахмута. Еще 32 новых пациентов выявили за сутки на Донетчине
10:55
За сутки в ОРДО — 3 смерти и 45 новых случаев COVID-19
09:11
На Донбассе вчера сохранялся режим «тишины»
08:59
Новый антирекорд — 2328 больных COVID-19 за сутки
08:16
В Донецке снова горело здание заброшенной поликлиники
22:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
ВИДЕО
Можно ли заразиться коронавирусом повторно? Объясняем ►
21 августа, 17:57
Выборы на Донбассе. Кто и почему не дает проголосовать людям? ►
21 августа, 08:10
Отдыхать в Украине или лучше дома пересидеть? Выясняем на «Линии соприкосновения» ►
20 августа, 19:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция