Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►
Спецоперация ФСБ, которая не позволила якобы украинским спецслужбам похитить одного из лидеров группировок «Л-ДНР» и какой ультиматум выдвинула Россия на переговорах по Донбассу. Это дайджест «Новостей Донбасса» — коротко о главных событиях недели.
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