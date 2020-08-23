Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►

Спецоперация ФСБ, которая не позволила якобы украинским спецслужбам похитить одного из лидеров группировок «Л-ДНР» и какой ультиматум выдвинула Россия на переговорах по Донбассу. Это дайджест «Новостей Донбасса» — коротко о главных событиях недели.