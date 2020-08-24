«ЛНР» рассказала, что уже сделала для открытия КПВВ у Золотого и Счастья

Группировка «ЛНР» продолжает работы по строительству контрольного пункта въезда-выезда вблизи Золотого и Счастья Луганской области. Об этом сообщили в «народной милиции ЛНР».

Фото: «НМ ЛНР»

Отмечается, что сотрудники строительных организаций продолжают работы по распланировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое». Так, было проведено «оборудование подушки под асфальтирование» — отсыпка глины, щебня и гранулированного шлака, прокладка коммуникационных трубопроводов.

Фото: «НМ ЛНР»

Также в «ЛНР» отметили, что ремонтно-восстановительные работы возможно проводить благодаря действию режима прекращения огня.

Ранее «ЛНР» уже показывала подготовку к строительству новых КПВВ.



Украинские власти также очертили границы будущих КПВВ у Золотого и Счастья и представили план их строительства.