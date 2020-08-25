«ДНР» разрешила проводить массовые мероприятия на открытом воздухе

На подконтрольной группировке «ДНР» территории снова разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом говорится в «указе» № 292 от 25 августа главы формирования Дениса Пушилина.



Уточняется, что с сегодняшнего дня жителям разрешается досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия на открытом воздухе.



Также допускаются и массовые спортивные мероприятия при условии заполнения мест их проведения не более чем на 50% и соблюдения социальной дистанции.

Ранее проведение массовых мероприятий было запрещено «ДНР». Исключение было сделано 24 июня, когда был проведен военный парад в Донецке.



1 июля была разрешена работа кинотеатров, театров, музеев, концертных организаций, клубных учреждений и библиотек ДНР при обязательном соблюдении санитарных норм. Тогда же возобновили работу спортивные клубы, фитнес-центры и другие учреждения, где проводятся учебно-тренировочные занятия. На открытом воздухе разрешили проводить индивидуальные и групповые занятия физкультурой.



«ДНР» ввела карантинные ограничения из-за коронавируса 14 марта. С тех пор они неоднократно пересматривались и смягчались.