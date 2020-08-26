«ДНР» изменила порядок выезда на подконтрольную Украине территорию

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин своим указом № 292 от 25 августа частично изменил порядок выезда на подконтрольную Украине территорию. Об этом говорится в разъяснениях так называемого межведомственного штаба по борьбе с коронаиврусом.
Отмечается, что гражданам, «зарегистрированным на территории Украины», с 25 августа не нужно иметь разрешение штаба для выезда с подконтрольной «ДНР» территории (ОРДО).
Таким образом, в дни, определенные штабом, пропуск через КПВВ «Еленовка» осуществляется по следующим правилам:
- выезд из ОРДО осуществляется беспрепятственно при наличии регистрации (прописки) на территории, подконтрольной Украине. В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по решению межведомственного штаба при наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При выезде необходимо подписать уведомление о невозможности въезда (возвращения) на подконтрольную «ДНР» территорию до улучшения эпидемической ситуации.
- въезд в ОРДО осуществляется по составленным штабом спискам при наличии регистрации на подконтрольной «ДНР» территории и разрешения межведомственного оперативного штаба (основания для въезда: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При въезде необходимо пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в медицинских учреждениях ОРДО.