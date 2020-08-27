В Донецк и Луганск прибыл российский «гумконвой»

На оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыл девяносто восьмой «гуманитарный конвой» из России. Об этом сообщается на сепаратистских сайтах.



В группировке «ДНР» заявили, что в настоящий момент идет разгрузка на одном из складов Донецка. Из России туда привезли якобы 61 211 кг медикаментов и медицинского имущество, а также «целевую помощь» для «минздрава ДНР».



В группировке «ЛНР» утверждают, что четыре автомобиля доставили в Луганск 58 тонн медикаментов и медицинского имущества.

Предыдущий российский «гумконвой» прибыл на Донбасс 30 июля. После этого министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИД. В Киеве подчеркнули, что российский груз в очередной раз был перемещен на территорию Украины с нарушением международного права, а также национального законодательства.